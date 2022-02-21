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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.22 16:00

Молодые и начинающие специалисты СЗФО хотят работать меньше других россиян, но при этом активно повышают зарплатные ожидания

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 165 тысяч резюме, открытых молодыми соискателями СЗФО (от 18 до 25 лет) с начала 2022 года и выяснили, на какую зарплату претендуют начинающие специалисты, кем хотят работать и какие планы строят на ближайшее будущее.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Внутри регионов СЗФО молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет входят в тройку лидеров по активности в поиске работы – более 25% или более 165 000 резюме успели разместить или обновить начинающие специалисты Северо-Запада с начала года. На первом месте по активности соискатели в возрасте от 26 до 35 лет (31% резюме от общего числа), на третьем месте соискатели от 36 до 45 лет (20%).

У 45% начинающих соискателей из СЗФО уже есть высшее образование, 21% молодых специалистов продолжают получать высшее образование, у каждого пятого (19%) есть в копилке средне-специальное образование, 15% получили пока только среднее образование.

- С начала года начинающие специалисты Северо-Запада разместили на 32% резюме больше, чем в это же время годом ранее. При этом по сравнению с «соседями» из Центрального ФО молодые специалисты Северо-Запада показали чуть меньшую активность в поиске работы (в ЦФО прирост резюме составляет +37%).

Если сравнивать с остальными федеральными округами молодые специалисты СЗФО оказались самыми неактивными в поиске работы. Для сравнения, молодые соискатели Дальнего Востока разместили на 95% резюме больше по сравнению с началом 2021 года. Молодые специалисты Северо-Кавказского ФО (+62% резюме), Урала (+53% год к году), молодые соискатели из Сибири и Юга России прибавили по 45% резюме, а начинающие работники Поволжья увеличили число резюме на 40% год к году.

СКОЛЬКО ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ

В среднем начинающие специалисты СЗФО в начале 2022 года хотят получать в месяц за работу не ниже 45100 рублей, что на 19% выше, чем их прошлогодние запросы (порядка 37900 рублей).

При этом в разрезе регионов Северо-Запада самыми требовательными оказались молодые петербуржцы (они хотят получать не мене 50 300 рублей), на втором месте по запросам начинающие соискатели из Мурманской области (почти 45 тысяч рублей), на третьем месте по уровню ожидаемой зарплаты молодые специалисты из НАО (– 41900 рублей).

Самыми «скромными» оказались молодые специалисты из Псковской области – они в среднем запрашивают чуть более 31 тысячи рублей (подробно на диаграмме 1).

Между тем в среднем работодатели Северо-Запада готовы платить молодым специалистам около 48 000 рублей. Но есть и более высокооплачиваемые вакансий для начинающих специалистов без опыта:

КЕМ ХОТЯТ РАБОТАТЬ

Анализ резюме молодых соискателей СЗФО показывает, что им интересны самые разные профессиональные сферы, начиная с области продаж фитнеса, и заканчивая сферой промышленного дизайна или строительства.

Между тем аналитика соискательских запросов и резюме демонстрирует, что в топ наиболее популярных специальностей у молодых работников СЗФО в начале 2022 года входят: администратор, менеджер по работе с клиентами, продавец-консультант, официант, бармен, программист, курьер и другие (подробно на диаграмме 2).

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Исследование hh.ru, проведенное среди молодых соискателей СЗФО в возрасте от 18 до 25 лет показывает, что 71% респондентов планируют в этом году сменить место работы и лишь 10% не будут менять компанию-работодателя.

39% опрошенных молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет считают, что в целом 2022 год будет для них успешным и пройдет позитивно. Считают, что 2022 год пройдет скорее негативно 27% молодых респондентов. Для сравнения, думают, что текущий год пройдет хорошо лишь 18% респондентов зрелого возраста (55 лет и старше).

В планах у молодого поколения СЗФО в первую очередь саморазвитие: 70% опрошенных хотят в 2022 году больше всего тратить средств и свободного времени именно на это. 67% также хотят строить карьеру, 40% будут больше уделять времени и сил здоровью, 37% молодых респондентов будут чаще заниматься хобби, 22% будут чаще ходить в спортзал, а 15% чаще встречаться с друзьями.

«По официальным данным в среднем по России уровень безработицы находится на отметке 3,3%, среди старшего поколения чуть больше – 4,3%, а вот среди молодежи ещё больше, а именно 5%. Данные hh.ru по уровню конкуренции за рабочие места среди молодых начинающих соискателей расширяют картину и показывают, что в среднем на одну вакансию в России откликаются около 5–6 молодых соискателей, а регионах СЗФО, например, в Петербурге, ещё больше – до 7–8 человек. Часто уровень конкуренции среди молодых сопоставим с уровнем конкуренции среди топ-менеджмента. Молодым соискателям намного сложнее найти работу, чем работникам среднего возраста. Безработица среди молодого поколения с учетом серьезного кадрового дефицита на всем рынке труда – острый вопрос. Его и ещё ряд других, касающихся трудоустройства молодежи и трендов на будущее, обсудят эксперты hh.ru в рамках очередного Международного форума труда, который пройдет в Петербурге с 16 по 18 марта», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

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