«Молодые» и «Старшие»: в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоялся «Почти летний кубок КВН по Разминке»

При полном зале КВНщики Мурманска и Мурманской области показали своё остроумие и находчивость в самом сложном конкурсе Клуба весёлых и находчивых.

Участники соревновались в таких категориях как фаст-разминка, фоторазминка и конкурс «Ситуация», в котором необходимо было смешно выкрутиться из заданной комичной ситуации с участием члена жюри.

В состав судейской коллегии вошли шоумен Денис Ушаков, заместитель директора Государственного автономного учреждения Мурманской области «Молодая Арктика» Екатерина Лобанова, актриса команды Высшей лиги КВН «Сборная посёлка А» и участник проекта «Лига городов» на ТНТ Арина Исраелян и любимчик мурманских КВНщиков директор «Регион-медиа» Дмитрий Афиногенов.

«Почти летний кубок КВН – это уникальная возможность для молодых коллективов проявить свои импровизационные юмористические навыки, проявить эрудицию и находчивость. На протяжении двух часов молодые и взрослые коллективы заряжали позитивом неравнодушных к КВН-движению зрителей. Мероприятие такого формата проводится уже не первый раз и всегда собирает полные залы», – прокомментировал главный организатор мероприятия, участник Высшей лиги КВН в составе команды КВН «Сборная посёлка А» Артём Кириллов.

Участие приняли девять команд, представляющие Мурманск, Заполярный, Снежногорск и Апатиты. Общая численность участников составила более 50 человек. Соревновались в двух категориях «Молодые» и «Старшие».

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, победителями в категории «Молодые» стали самые юные четвертьфиналисты Мурманской официальной лиги КВН команда КВН «Изи», а лучшими в категории «Старшие» – команда КВН «В каждом из нас», которая в том числе получила приз за лучший ответ на разминке.

Фото: https://gov-murman.ru