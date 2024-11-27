Молодые инвалиды и активная молодёжь Мурманской области стали участниками инклюзивного форума «Молодёжь включает север»

Мероприятие было организовано в отеле «Азимут». Программа форума была насыщенной и проходила сразу на трёх площадках.

Площадка «ИНактив» раскрыла тему социальных лифтов для молодёжи с инвалидностью, активистов инклюзивного сектора и инклюзивного волонтерства. «ИНтуризм» дал возможность участникам разработать реальные проектные решения в области инклюзивного туризма в Мурманской области. На площадке «ИНтворчество» профессиональная модель Сандра Капшук рассказала участникам об основах позирования.

Председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева, заведующий сектором по делам инвалидов Министерства труда и социального развития Мурманской области Никита Гуляк и заведующий сектором государственного регулирования развития туристической деятельности Дмитрий Колотов поблагодарили присутствующих за их активную жизненную позицию, желание расти и развиваться в различных сферах и пожелали ярких эмоций от проведенного времени.

В рамках форума состоялась встреча с участниками проекта «ИнваКВН», где спикером выступил Герман Иванов. Большим сюрпризом для молодёжи стала «ИНвстреча», гостем которой стал инклюзивный актёр театра и кино, модель, художник постмодернист, спортсмен и тренер инклюзивного социокультурного проекта «Люди ИН» Александр Похилько (г. Москва). Завершился форум ярким творческим номером студии эстрадно-джазового вокала «Сенсация».

Подготовили и провели мероприятие ГАУМО «Молодая Арктика» и Ресурсный центр добровольчества при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области и Мурманской областной Думы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/