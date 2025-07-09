Молодые инженеры из Полярных Зорь стали победителями образовательного курса «Код Атома» для детей из атомных городов

Полярнозоринские учащиеся гимназии №1 одержали победу на образовательном курсе для финалистов III научно-технического творчества конкурса «Код Атома»: в направлении «Промышленный дизайн» первое место занял Самойленко Павел, второе – Антаков Матвей. В подготовке и поддержке учеников принимал участие представитель Кольской АЭС.

Мероприятие, прошедшее в Обнинске, собрало 55 подростков из 12 городов расположения АЭС. Школьники прошли обучение по четырём направлениям современной инженерии: промышленный дизайн, цифровая электроника, промышленная робототехника и компьютерное зрение.

Полярнозоринская команда, в которую вошли Антаков Матвей, Самойленко Павел, Рыжов Алексей, Панова Виктория и Ширбанов Глеб, работала под руководством наставников: инженера-электроника отдела радиационной безопасности Кольской АЭС Романа Павликова и учителя гимназии №1 Ольги Шаповал.

«Моя основная задача заключалась в том, чтобы обучить ребят основам программирования, робототехники и компьютерного зрения, а также подготовить их к конкурсным испытаниям. Но кроме развития технических навыков, мне было важно вдохновить их на дальнейшее профессиональное развитие в этих областях», – подчеркнул Роман Павликов.

Самойленко Павел принял участие в проекте «Код атома» впервые, а Антаков Матвей становится его участником уже в третий раз. В январе 2025 года на фестивале наук II конкурса научно-технического творчества «Код Атома» (ранее «ИнженериУм») он вместе с командой презентовал проект «Безопасная эксплуатация атомной станции. Система мониторинга температуры реактора с помощью компьютерного зрения», который занял второе место в номинации «Знание. Атом» (3D-моделирование). Данная работа также была представлена в июне на VI Международном форуме городов атомной энергетики «Национальный код Победы» в Заречном.

Кроме того, оба школьника участвовали в отборочном этапе фестиваля «РобоФинист-2025» в Мурманске. Команда «РОБОТиKS» с Павлом Самойленко заняла первое место, а команда «Энерджайзер» с Матвеем Антаковым – второе.

«Проекты подобные «Коду Атома» позволяют преодолеть имеющийся разрыв между школьной программой и реальной практикой. Кольская АЭС активно поддерживает молодое поколение в их стремлении к развитию и профессиональному росту. Мы уверены, что такие инициативы помогают сформировать новое поколение мотивированных специалистов, способных развивать инновационные технологии и обеспечивать будущее атомной энергетики», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, в июле школьникам предстоит разработать прототипы роботизированных систем для атомной энергетики, а лучшие проекты будут защищены на фестивале «Код Атома» в Москве в январе 2026 года.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.