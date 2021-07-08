Молодые исследователи из НИУ ВШЭ познакомились с работой центра «Лапландия» в рамках масштабного исследования

Команда лаборатории «Развитие университетов» Института образования Высшей школы экономики Москвы со 2 по 10 июля проводит в Мурманской области исследование на тему качества образования. Тема проекта – «Университеты за полярным кругом: высшее образование и наука в Мурманской области». Центр «Лапландия», крупнейшее учреждение дополнительного образования в регионе, также принял участие в исследовании.

Данил Жихарев и Вероника Беляева, студенты НИУ ВШЭ, познакомились с организацией учебного процесса в центре «Лапландия»: узнали о работающих объединениях, количестве воспитанников и их возрасте, стаже преподавателей, изучили информацию о проектах и партнерах «Лапландии».

Также гости побывали на экскурсии, в рамках которой осмотрели большую часть центра «Лапландия», особое внимание уделив детскому технопарку «Кванториум-51». Исследователи побывали в Биоквантуме, Промдизайнквантуме и в Хайтек-цехе, пообщались с преподавателями и обучающимися.

«Мы были по-настоящему впечатлены «Лапландией». Инфраструктура очень развита, уделено внимание почти всем возможным направлениям. Детям здесь наверняка очень нравится. Даже в Москве далеко не всегда встретишь такой уровень. Более того, и в специализированных учебно-научных центрах при университетах зачастую не настолько хорошо оборудованы лаборатории, как в вашем «Кванториуме», – поделился мнением Данил Жихарев.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, исследователям было важно понять, какой вклад работа со школьниками вносит в развитие образования, науки и региона в целом. Команда также посетила МАГУ и МГТУ. Результаты исследования будут опубликованы на странице Лаборатории «Развитие университетов» https://uni.hse.ru/.

«Центр «Лапландия» всегда готов оказать поддержку молодым учёным, особенно если дело касается такого важного исследования. Мы стараемся повышать качество образования, ежегодно расширяем спектр возможностей, чтобы дети региона получали самое лучшее», – отметил директор центра «Лапландия» Сергей Кулаков.