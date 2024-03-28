Молодые кинематографисты снимут фильмы о Мурманске и людях Севера

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов губернатора Мурманской области в форме субсидий из областного бюджета на реализацию кинопроектов молодежи. Гранты на съёмки фильмов в размере по 500 тысяч рублей получат четверо молодых кинематографистов.

Мария Олейник из Мурманска будет снимать в Терском районе комедийную мелодраму «Лошадка в сугробе».

Это короткометражный фильм о событиях десятилетней давности, когда молодая учительница приезжает за мужем в северное село, где нет интернета, она единственный педагог на всю округу, а по улицам бродят дикие лошади. Из любви к мужу она соглашается провести здесь одну зимовку и возобновляет работу давно закрытой сельской школы.

Мурманчанка Ксения Ризниченко создаст документальный фильм «Можно всё».

Это четыре истории о героях, любящих экстремальный спорт и Север. Фильм-наблюдение за жизнью людей, преодолевающих немалые трудности в погоне за исполнением своих мечтаний и реализацией своих амбиций.

Мария Самушева из Москвы будет работать над комедийной короткометражкой «Ленин наоборот».

Это фильм о мурманском дизайнере по имени Нинель, которая участвует в всероссийском конкурсе на новый дизайн купюры 1000 рублей и хочет увековечить на новой банкноте символ Русского севера – атомный ледокол «Ленин», в ядерном отсеке которого работала её мама.

Дарья Третьякова из Мурманска снимет картину «Это всего лишь полярный день».

Короткометражная лента рассказывает о необыкновенных приключениях иностранной туристки в столице Кольского Заполярья во время международного урбан-фестиваля «РОСТ».

В этом году в конкурсе грантов приняли участие 14 молодых представителей российской киноиндустрии. Шестеро из Москвы, один – из Санкт-Петербурга, семеро - мурманчане. Гранты предназначены для съёмок игровых или неигровых фильмов, снятых в Мурманской области и на северную тематику. Фильмы должны быть сняты уже в этом году, консультационную и организационную поддержку молодым киноделам окажет Центр развития кинопроизводства Мурманской области, сообщает региональное Министерство культуры.

Фото: https://gov-murman.ru