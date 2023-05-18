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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 13:45

Молодые лётчики армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-тренировочные полёты в небе Заполярья

Лётчики-истребители из числа молодого пополнения отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота  отработали комплекс упражнений в воздушном пространстве Заполярья. Пилоты совершали полёты на учебно-тренировочных самолётах Су-25-УТГ на средних и больших высотах.

В ходе выполнения полетов лётчики выполнили элементы простого пилотажа, а также закрепили навыки управления самолётом в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Для обучения лётчиков применялась практика управления самолётом по дублирующим приборам. Во время выполнения этого упражнения, внешний обзор лётчика закрывается специальными шторками, расположенными внутри кабины самолёта, и лётчику необходимо вести управления ориентируясь по приборам.

«К полётам допустили не сразу. В начале пришлось пройти теоретическое переучивание на палубный тип самолёта, потом практическое, на специальных тренажёрах. Затем уже допустили к первому учебно-тренировочному вылету», - поделился своими впечатлениями один молодых штурманов.

В ходе обучения молодые лётчики проявляют усидчивость и желание овладеть лётными навыками на высоком уровне, перенимая опыт своих старших товарищей.

Всего за время выполнения нескольких лётных смен было выполнено более десяти самолётовылетов.

Перед проведением полётов вся авиационная техника прошла проверку, техническое обслуживание, а также дозаправку силами специалистов наземных служб, отмечает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12467641@egNews

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