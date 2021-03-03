Молодые лётчики и штурманы дальней авиации выполнили полёты в Заполярье в условиях низких температур

В Мурманской области экипажи дальней авиации выполнили учебно-тренировочные полёты. Под руководством опытного инструкторского состава молодые лётчики и штурманы отработали взлёты и посадки, полёт по маршруту в заданном районе, взаимодействие с группой руководства полетами, а также тактическое бомбометание по объектам условного противника.

«Впервые выполняли подобное упражнение в воздухе, до этого тактическое бомбометание отрабатывали только на тренажёре», — сообщил помощник командира корабля на самолёте Ту-22М3 лейтенант Олег Бортник.

Как сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических си, всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано пять самолётов Ту-22М3 и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.