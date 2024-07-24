Молодые лётчики-истребители Северного флота отработали полёты в небе Заполярья

В Мурманской области состоялись учебные полёты с молодыми лётчиками палубных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ отдельного корабельного авиаполка Северного флота. Они проходили с аэродрома Североморск-1 в соответствии с планом боевой подготовки.

В ходе проведения лётной смены командный состав полка на палубных истребителях МиГ-29КУБ обучали подчиненный личный состав особенностям техники пилотирования и навигации над Кольским полуостровом и Баренцевым морем, а также выполнению самостоятельных посадок на аэродром базирования.

В ходе лётной смены было выполнено 16 вылетов на боевых и учебно-боевых истребителях. Помимо тренировки навыков индивидуального пилотирования, лётчики отработали слаженность действий в составе авиазвена.

Полёты проводились в дневное время в условиях высоких температур, нетипичных для Заполярья, что наложило дополнительную нагрузку не только на лётный состав и группу руководства полётами, непосредственно участвующих в летной смене, но и на инженерно-авиационную службу, обеспечивающую наземную подготовку авиационной техники и готовность взлётно-посадочной полосы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проведению полётов предшествовала тщательная наземная подготовка лётного состава и авиатехники.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12521543@egNews