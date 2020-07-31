Молодые лётчики Северного флота отработали пилотирование в Арктике

Экипажи самолётов МиГ-31, Су-33 и Су-24 отдельного смешанного и корабельного истребительного авиаполков армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. В ходе полётов основной упор делался на подготовку молодых летчиков и совершенствование их летных навыков.

К отработке элементов пилотирования было привлечено 12 истребителей-перехватчиков МиГ-31 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка, а также шесть палубных истребителей Су-33 корабельного истребительного авиаполка. В полётах приняли участие более 20 экипажей.

Как сообщает пресс-служба СФ, в общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 24 часов.

По итогам лётной смены молодые пилоты повысили уровень лётной подготовки и были допущены к выполнению более сложных упражнений.