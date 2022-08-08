Молодые лейтенанты получили напутствие на службу от командования Северного флота

В главной базе Северного флота – городе Североморске состоялась встреча заместителя командующего флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина с молодыми офицерами – выпускниками военных вузов 2022 года.

На встречу с командованием в дом офицеров флота было приглашено более 150 лейтенантов, часть из которых – девушки. Контр-адмирал Игорь Курочкин ознакомил их с особенностями службы на Северном флоте, правилами поведения и общения друг с другом, со старшими и младшими по воинскому званию, с начальниками и подчинёнными. Также он дал молодым офицерам рекомендации по соблюдению современных требований законодательства к военнослужащим, в части, касающейся различных запретов и ограничений, с которыми связана военная служба.

Заместитель командующего флотом подробно остановился на правилах пользования смартфонами и другими электронными приборами с расширенными мультимедийными функциями и ограничениях по распространению информации о себе в социальных сетях. Призвал быть бдительными и осторожными при общении, как в Интернете, так и в реальной жизни, и соблюдать все предписанные правила поведения, чтобы не уронить высокого звания российского офицера.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, после напутственных слов контр-адмирал Игорь Курочкин ответил на возникшие у лейтенантов вопросы.

В завершение встречи с заместителем командующего Северным флотом по военно-политической работе перед молодыми офицерами выступили артисты флотского ансамбля песни и пляски с патриотическими песнями.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12432096@egNews