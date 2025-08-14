Молодые лидеры Мурманской области получили новые знания на форуме «Территория смыслов»

Мурманские участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», прошедшего с 31 июля по 4 августа, получили новые знания и навыки в рамках смены «Служение». Мероприятие было посвящено государственному суверенитету и защите интересов Отечества.

В форуме приняли участие молодые государственные и муниципальные служащие, сотрудники силовых структур, бюджетных учреждений, участники специальной военной операции, молодые врачи, работающие в зоне СВО, и члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ключевыми темами стали государственная служба, защита национальных интересов, патриотическое воспитание и развитие регионов.

В программе были встречи с экспертами, мастер-классы, дискуссии и нетворкинг.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области, отмечает: «Такая площадка, насыщенная спикерами и мастерами различных профилей, очень сильно расширяет кругозор. Уверена, что каждый нашёл для себя новые знания, смыслы, идеи, которые будут реализованы в разных уголках нашей страны».

Поездки на подобные обучающие форумы стали возможны благодаря поддержке по поручению губернатора Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Регион компенсирует молодым талантам затраты на транспорт до места проведения мероприятий, предоставляя возможность для развития.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551748/#&gid=1&pid=3