Молодые мурманчане поделились своими историями успеха

Сегодня в Мурманске в молодёжном пространстве «СОПКИ» на улице Марата прошёл питчинг с победителями конкурса «Росмолодёжь. Гранты». Валерий Сакович и Ирина Калинина рассказали присутствующим о своих идеях и поделились достижениями в реализации проектов.

В этом году «Росмолодёжь» снова запустила конкурс на поддержку социальных инициатив молодёжи. Принять в нём участие могут мурманчане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

В конкурсе «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон» представлено 18 номинаций, три из которых появились в этом году: #делись_опытом, #вклад_в_будущее, #родные_любимые.

Как сообщает администрация города Мурманска, лучшие проекты получат грантовую поддержку до 1 миллиона рублей.

Подать заявку на участие можно на сайте до 12 часов 20 апреля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24742&page=1