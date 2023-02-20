Молодые мурманчане приняли участие в обучающем марафоне здоровых отношений «Связь»

С 17 по 19 февраля на базе Молодёжного центра профилактики МАУ МП «Объединение молодёжных центров» прошёл марафон здоровых отношений «Связь». Ведущими мероприятия стали специалисты Центра и приглашенные эксперты.

Молодые люди прошли трансформационную игру, прослушали лекции о репродуктивном здоровье, контрацепции и кризисах в отношениях, приняли участие в беседах-практикумах. Участники обсудили, чем отличается ссора от конфликта, почему неразрешенный спор может привести к серьёзным последствиям, какие техники можно применить для разрешения разногласий.

Трёхдневный марафон завершился мастер-классом «Нейрографика». Художник, педагог, арт-терапевт Анастасия Репина продемонстрировала творческий метод, который помогает осознать свою проблему и найти её решение через рисование по специальному алгоритму.

Как сообщает администрация города Мурманска, в центре регулярно проводятся занятия и тренинги для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Мурманчане могут посещать занятия бесплатно. Анонсы и расписание мероприятий публикуются в группе Молодёжного центра профилактики

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24407&page=1