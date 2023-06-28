Молодые парламентарии из Мурманской области и Республики Беларусь обсудили вопросы взаимодействия

В преддверии заседания Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), которая состоится в Мурманске 30 июня, в областной Думе прошла рабочая встреча депутата регионального парламента Ларисы Кругловой - куратора Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе, председателя Молодёжного парламента Елены Трапезниковой, члена Молодёжного парламента Юлии Захарцевой с председателем комиссии по образованию и науке Молодёжного парламента при Минском областном Совете депутатов (Республика Беларусь) Владиславом Желнеровичем.

Основной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия и обмен опытом.

Встреча представителей молодёжных парламентов стала логичным продолжением и развитием сотрудничества между Мурманской областной Думой и Минским областным советом депутатов, соглашение о котором было подписано в июле прошлого года.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28141/