Молодые пилоты авиационного полка Северного флота осваивали особенности навигации в условиях Крайнего Севера

Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. В полётах приняли участие 9 экипажей противолодочных самолётов Ил-38.

Они отработали навыки техники пилотирования на различных высотах над сушей и над морем, в том числе с имитацией поиска подводных лодок условного противника в ближней морской зоне.

Также лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность, а молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Полёты выполнялись как в дневное, так и ночное время с аэродрома главной базы Северного флота – Североморск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 50 часов.