Молодые пилоты Северного флота приняли участие в лётном тактическом учении палубных истребителей

В отдельном корабельном истребительном авиаполку объединения ВВС и ПВО Северного флота прошло летное тактическое учение по воздушному прикрытию группировок кораблей в Арктике.

В ходе учения были отработаны задачи по обнаружению и перехвату самолетов условного противника, а также по ведению воздушного боя на различных дистанциях в составе авиационных звеньев.

Учение проходило в сложных метеорологических условиях над Кольским полуостровом и над Баренцевым морем. Вместе с опытными пилотами в мероприятии приняли участие молодые лётчики. Они выполнили полётные задания на самолётах МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время учения были отработаны четыре лётные смены. В общей сложности лётчики-истребители совершили более 40 самолётовылетов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438675@egNews