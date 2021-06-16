Молодые писатели Мурманской области победили на всероссийском форуме

Представители Мурманской области стали лауреатами Всероссийского литературного форума им. Николая Гумилева «Осиянное слово». Лауреатом в номинации «проза» стала мурманчанка Дарья Беляева, в номинации «поэзия» – североморец Андрей Кулюкин.

Форум прошёл с 11 по 13 июня в подмосковном поселке Горки Ленинские. В нем приняли участие более 100 молодых поэтов и прозаиков со всей России, победивших в региональных этапах форума. В Мурманске таким этапом является литературный фестиваль «Капитан Грэй», уже более 10 лет проводящийся региональным отделением Союза писателей России при поддержке областного министерства культуры. Всего по итогам мурманского фестиваля к участию во Всероссийском форуме были рекомендованы 13 человек. Участие, помимо ставших лауреатами Дарьи Беляевой и Андрея Кулюкина, приняли мурманчане Юлия Боднарюк, Вячеслав Натальин, Марина Нуриджанова и Дарья Беляева, а также Юлия Колмогорова из Североморска.

В составе жюри Заполярье представили члены Союза писателей России мурманчане Илья Виноградов и Дмитрий Коржов, а также Вадимир Трусов из Мончегорска.

Как сообщает региональное Министерство культуры, три дня форума были наполнены напряжëнной работой на семинарах, возглавляемых известными российскими писателями, лекциями, выступлениями и неформальным общением. В рамках форума состоялась презентация фестиваля «Капитан Грэй» и двадцатого выпуска альманаха мурманского отделения Союза писателей России «Площадь первоучителей», вышедшего по итогам фестиваля.