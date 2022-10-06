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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.22 17:30

Молодые предприниматели Мурманска поборются за инвестиции на развитие своих проектов

7 октября в Мурманске при поддержке регионального комитета молодежной политики пройдёт инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей.

Мероприятие в рамках проекта «Инвестиционные сессии» от Росмолодёжь.Бизнес является частью федерального марафона, организованного с целью содействия развитию молодежного предпринимательства. Марафон проходит в 30 городах России. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Участвовать могут начинающие предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьники и студенты. В сентябре участники проекта прошли дистанционное обучение навыкам публичных выступлений. 7 октября они получат возможность презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные из них. Встреча будет проходить в очном формате.

«После первого этапа «на руках» у участников есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Всё это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами. Стоит отметить, что проект «Инвестиционные сессии» запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Она включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития», – прокомментировал руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат обратную связь, а самые перспективные – инвестиции на реализацию идеи.

Партнёр проекта – инвестиционный фонд «ISLA», который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности и регистрация по ссылке https://investmentsession.ru/

Место проведения: Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5, конференц-зал Центра управления регионом. Начало в 15.00.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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