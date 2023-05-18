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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 13:30

Молодые предприниматели представят свои услуги и продукцию в День молодёжи на специальных маркетах

Росмолодёжь запустила отбор молодых предпринимателей для участия в маркетах на городских фестивалях в День молодёжи, который пройдёт 24 июня 2023 года в 14 регионах России. Такие маркеты станут хорошей возможностью для малого бизнеса рассказать о себе, представить новой аудитории свои товары и услуги. Заявки принимаются до 1 июня 12:00 на официальном сайте Дня молодёжи.

Зарегистрироваться на открытый отбор могут молодые люди от 14 до 35 лет. При подаче заявки важно качественно описать товар или услугу, а также предоставить фотоматериалы. Отбор будет проводиться федеральной и региональными дирекциями Дня молодёжи.

Среди критериев, которые будут учитываться при отборе молодых предпринимателей — участников маркета в День молодёжи — уместность реализуемого товара или услуги (с учётом целевой аудитории мероприятия, его миссии и ценностей), его законность (будут проведены проверки для всех типов организаций на отсутствие банкротства, иных ограничений, а также на допустимость продажи товаров или реализации услуг — для самозанятых), качество товара или услуги (все предоставленные по товарам и услугам материалы будут подробно изучены на предмет их качества).

Маркет для самых юных участников — от 14 до 18 — реализуется при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Если они проходят отбор, то организаторы сами связываются с участником и просят его зарегистрироваться в качестве самозанятого — это не займет много времени, к тому же организаторы обязательно подскажут, что именно необходимо сделать. На самой площадке юным участникам тоже помогут с оформлением места и чеков для покупателей.

Все участники маркета молодых предпринимателей также смогут стать резидентами Клуба молодых предпринимателей от Росмолодёжь.Бизнес.

Организаторами Дня молодёжи 2023 года выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с региональными органами власти, курирующими молодёжную политику в субъектах.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по итогам встречи с учащимися вузов в День российского студенчества Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня — 2 мая 2023 года был подписан соответствующий указ. В 2022 году День Молодёжи прошёл в 10 городах России и собрал более 500 тысяч участников, а онлайн-трансляцию посмотрели более 5 млн человек.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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