Молодые предприниматели региона могут принять участие в ярмарке

В целях популяризации товаров и услуг региональных производителей с 18 по 19 ноября в Мурманске пройдет ярмарка молодого предпринимателя.

На мероприятии будут представлены продукты питания, одежда, украшения, сувенирная продукция и многое другое. К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, срок регистрации которых составляет менее года.

Подать заявку на участие необходимо до 6 ноября 2023 года, направив ее по электронной почте: info@cppmo.ru.

Ярмарка для молодых предпринимателей пройдёт с 18 по 19 ноября по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 134, ТРЦ «Форум».

По всем вопросам можно обращаться в Центр поддержки предпринимательства, телефон 41-07-44.

Ярмарка молодого предпринимателя организована региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru