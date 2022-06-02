Молодые представители АО «Атомэнергопроект» впервые побывали за Полярным кругом и на самой северной АЭС в Европе

АО «Атомэнергопроект» – инжиниринговая компания, предприятие госкорпорации «Росатом». Является генеральным проектировщиком и подрядчиком сооружения атомных электростанций. Осуществляет полный комплекс работ и услуг по сооружению АЭС, начиная от выбора площадки для строительства и заканчивая выводом из эксплуатации. Компанией созданы проекты большинства АЭС на территории России, Восточной Европы и стран СНГ, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

«Мы пригласили вас, коллеги-проектировщики, для укрепления профессиональных контактов, обмена опытом в части технических решений, ознакомления с передовыми решениями, применяемыми на предприятии. Уже подписана декларация о строительстве Кольской АЭС-2, поэтому нам, эксплуатационникам, просто необходимо дружить с вами!», – отметил Игорь Маракулин, заместитель директора Кольской АЭС по развитию.

По проектам компании АО «Атомэнергопроект» введены в эксплуатацию Кольская АЭС и Белоярская АЭС в России, АЭС Богунице и АЭС Моховце в Словакии, АЭС Дукованы и Темелин в Чехии, АЭС Ловийса в Финляндии.

«Возможность увидеть работу атомщиков изнутри позволила получить необходимую для работы информацию, а также познакомиться и пообщаться с руководством. Проектировщику необходимо как можно больше взаимодействовать с эксплуатационниками, ведь только вместе можно построить что-то стоящее и максимально безопасное», – отметила инженер-проектировщик АО «Атомэнергопроект» Мария Кравченко.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.