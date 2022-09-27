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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.22 15:30

Молодые работники Кольской АЭС приняли участие в юбилейном Молодёжном форуме «Росатомфлота»

Мероприятие посетили представители 11 предприятий из пяти регионов нашей страны – от Мурманска до Екатеринбурга. Ключевыми темами форума в этом году стали: люди, лидерство и дебюрократизация.

Познакомиться ближе с деятельностью «Росатомфлота» участникам форума помог квест «Лидер в своём деле». Молодёжь научилась слышать и расшифровывать азбуку Морзе, прокладывать маршрут на электронной карте, проводить анализ сплочённости льда на маршруте, управлять ледоколом и «запускать» атомный реактор. Молодые люди с азартом, стараясь уложиться по времени, переодевались в защитные костюмы, представляя себя дозиметристами, фиксировали радиационное излучение и проходили множество других этапов по подготовке судна в рейс. В рамках прохождения квеста гостям удалось увидеть масштабы новейшего ледокола «Сибирь».

«Благодаря интерактивной экскурсии я смог не только побывать на борту нескольких ледоколов, но и понять ритм жизни, работы разных подразделений на судне. С помощью квестов мы с ребятами быстро нашли общий язык и даже стали единой командой. Больше всего мне понравилось выстраивать маршрут следования ледокола «Сибирь», принимать и отправлять сообщения с помощью азбуки Морзе, а также запускать технологическую схему на учебном стенде ледокола «Таймыр», – поделился инженер электрического цеха Кольской АЭС Константин Воронин.

Молодёжный форум «Росатомфлота» собрал на своей площадке молодых работников предприятий Госкорпорации «Росатом», руководителей, молодёжь отрасли и региона. В этом году участниками стали: ФГУП «Атомфлот», ФГУП «Гидрографическое предприятие», Атомэнергосбыт (Мурманский филиал), СевРАО, «Элерон», 35-й судостроительный завод, Мурманский морской торговый порт, «Колатомэнергоремонт», «Антей Север», «СвердНИИхиммаш», АО «Чукотатомэнерго», Чепецкий механический завод, Кольская АЭС.

Гостями форума стали директор департамента организационного развития «Росатома» Юлия Вржесень, курирующая направление «дебюрократизации» на предприятиях госкорпорации, директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и КСО Госкорпорации «Росатом» Анна Жигульская, которая рассказала молодёжи об инициативах, реализующихся членами отраслевого движения команд поддержки изменений. С приветственным словом выступил главный инженер «Колатомэнергоремонт» Роман Тихомиров.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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