Молодые региональные парламентарии подвели итоги прошлого года

Прошло заседание Общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе. В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова.

Молодые парламентарии подвели итоги прошлого года, обсудили организационные вопросы, а также план работы на предстоящий период.

Открывая заседание, Сергей Дубовой выразил надежду, что палата и далее продолжит плодотворно работать на благо Мурманской области, ещё более активно будет участвовать во всех сферах жизни региона. Он пожелал ребятам успехов и в законотворческой деятельности, и на профессиональном поприще.

К добрым словам присоединилась Лариса Круглова, которая высоко оценила вклад членов парламента в обсуждении Стратегии молодёжной политики. Депутат отметила, что все предложения от молодёжной палаты направлены в профильный комитет Государственной Думы.

Председатель Молодёжного парламента Павел Хлопонин подчеркнул важность более активного участия в грантовых конкурсах разных уровней. Среди проектов, планируемых к запуску в этом году – конкурс «Лучший молодой специалист». Он направлен на повышение престижа рабочих профессий, необходимых в нашем регионе.

Об удачной реализации проекта за счёт средств гранта Росмолодёжи рассказала председатель комиссии Молодёжного парламента по социальной политике, здравоохранению и делам семьи Юлия Ерина:

— Образовательно-просветительский проект по профилактике негативных явлений у молодёжи #Сегодня был разделён на три направления - профилактика агрессивного поведения, здорового образа жизни, формирование семейных ценностей и был направлен на северян в возрасте от 15 до 20 лет. Всего прошло 28 встреч в 14 городах и населённых пунктах области. Участниками стали более полутора тысяч обучающихся. Проект получился интересным и очень востребованным – в качестве экспертов, как из Мурманской области, так и из других регионов, выступали молодые люди, которые были с молодёжью на «одной волне», и ребята не боялись говорить о своих проблемах.

По словам Юлии Ериной, проект завершился, но есть запрос на его продолжение, поэтому с коллегами по Молодежной палате необходимо продумать, как систематизировать этот опыт и реализовывать его более масштабно.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29446/