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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.25 14:00

Молодые семьи мурманчан получили поддержку на приобретение жилья

Заместитель губернатора – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алла Истомина и глава города Мурманска Юрий Сердечкин вчера вручили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилья молодым семьям.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, программа помощи в решении жилищного вопроса семьям, в которых обоим супругам еще не исполнилось 35 лет, реализуется в столице Кольского Заполярья с 2006 года. Размер выплаты составляет 35% (то есть более трети) расчетной стоимости квартиры или индивидуального дома. Сумма варьируется в зависимости от числа членов семьи. В этом году она составила от 606 220 рублей для двоих до 1 млн 819 тысяч 800 рублей на семью из шести человек. Половина средств - федеральные и региональные субсидии, ещё половина – деньги города. В этом году в список получателей свидетельств вошла 31 семья.

Алла Истомина рассказала, что мера поддержки реализуется в рамках областной программы «Комфортное жильё и городская среда» и федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

«С 2022 по 2024 год в Мурманской области 246 молодых семей получили социальную выплату и улучшили жилищные условия на сумму более 229 миллионов рублей. Из этих денег более 111 миллионов рублей – средства областного бюджета. В 2025 году планируют улучшить жилищные условия 77 семей из Мурманской области на общую сумму порядка 86,5  миллиона рублей. Из них средства областного бюджета  – 38,5 миллиона рублей», – сообщила заместитель губернатора Алла Истомина.

Она отметила, что правительство Мурманской области активно поддерживает молодые семьи, создает условия для роста и развития будущих поколений.  Так, в регионе в том числе в рамках плана «На Севере – жить» реализуется более 70 мер поддержки семей с детьми. Особое внимание уделяется многодетным семьям, которым предоставляется первоочередное право на участие в программе получения свидетельств на улучшение жилищных условий. 

Более того, семьи, уже получившие данную поддержку, в которых позже родились дети, имеют право на дополнительную выплату из муниципального бюджета в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилого помещения.

Передавая гражданам сертификаты, Юрий Сердечкин подчеркнул, что такая поддержка – не просто формальный акт, а важный шаг на пути к появлению у семей собственного дома, где они смогут растить детей и строить счастливую жизнь. Кроме того, глава города отметил, что это ещё не всё: «В апреле состоится вручение свидетельств 41 молодой семье, в которых возраст супругов достиг 36 лет. Напомню, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса с 2022 года действие программы было расширено, и в регионе стали предоставляться субсидии и таким семьям», - сообщил Юрий Сердечкин.

Добавим, что в конце апреля состоится вручение сертификатов ещё 6 молодым и 15 многодетным семьям, вошедшим в число участников муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска». Таким образом, серьезный шаг к реализации мечты о собственном доме в этом году сделают 93 мурманские семьи.

Главный результат всей этой работы – конечно же, появление на свет маленьких мурманчан. Так, в прошлом году у участников программ родились 13 детей.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29463&page=1

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