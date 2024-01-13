Молодые северяне из Мончегорского дома-интерната посетили с экскурсией Лапландский заповедник

Для получателей социальных услуг Мончегорского дома-интерната организовали зимнее путешествие по Лапландскому заповеднику. Мероприятие было приурочено ко Дню заповедников и национальных парков.

Сотрудники заповедника с удовольствием провели новогоднюю экскурсию для особенных гостей. В начале мероприятия молодые люди выразили свою искреннюю благодарность специалистам за заботу и внимание к окружающей среде, вручив им сувениры ручной работы. Как отметили ребята и сотрудники дома-интерната, представители Лапландского заповедника всегда радуют гостей интересными историями и персонажами, интерактивными заданиями, а главное – сохраняют и делятся красотами нашего края.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в ходе экскурсии молодым людям предстояло ответить на несложные вопросы о природе Кольского Заполярья, найти потерянные страницы Красной книги и вернуть их Дедушке Морозу со Снегурочкой. Участники с удовольствием прошли все испытания вместе с Бабой Ягой, Мудрой Совой, Медведем и Лисой, получив массу впечатлений.

Мероприятие прошло в рамках социальной программы «Мир новых возможностей» ПАО «Норильский никель».

Фото: https://gov-murman.ru