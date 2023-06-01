Молодые северяне стали лауреатами всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

31 мая в Перми состоялась торжественная Церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Фестиваль объединил 3500 конкурсантов из более чем 80 регионов России.

Делегация от Мурманской области также приняла активное участие в мероприятии, представив жюри творческие конкурсные проекты в номинациях «Эстрадное пение», «Цирковое искусство», «Мода с элементами «этно» и «Графический дизайн».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, два представителя мурманской молодёжи стали Лауреатами 1 степени: Кулюкина Юлия, направление «Арт», номинация «Графический дизайн/Иллюстрация»; Иванов Илья, направление «Оригинальный жанр», номинация «Цирковое искусство/Жонглирование».

Трансляцию церемонии можно увидеть в официальном сообществе Фестиваля по ссылке.

Проект реализуется Российским Союзом молодёжи при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Фото: https://gov-murman.ru