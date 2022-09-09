Молодые северяне стали победителями конкурса микрогрантов Росмолодёжи

Четверо представителей Мурманской области вошли в число победителей конкурса микогрантов Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

На первый конкурс по поддержке молодёжных проектов, для реализации которых не нужны многомиллионные гранты, поступило более 4,5 тысячи заявок со всей России.

Победителями стали 295 молодых жителей нашей страны из 68 субъектов. В их числе – жители Мурманской области: Станислава Колесова с просветительским проектом «Тихая охота», Валерий Сакович с литературно-просветительским проектом «Серебрянный. Век», Ксения Чадина с проектом #СЕВЕРПОМНИТ и Ирина Калинина с проектом «Новогодние чудеса для крохотных сердец». Общий грантовый фонд проектов северян составил 392 тысячи рублей.

Приём заявок на конкурс микрогрантов Росмоледежи проходил с 5 по 26 июля этого года по 15 номинациям: «создавай возможности»; «развивай» среду»; «объединяй»; «защищай»; «стирай границы»; «сохраняй природу»; «двигай сообщества»; «вдохновляй»; «береги»; «открывай страну»; «будь здоров»; «помни»; «расскажи о главном»; «мы вместе»; «ты не один».

Срок реализации молодёжных инициатив – с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru