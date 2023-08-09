Молодые северяне вновь станут гостями арт-кластера «Таврида»

В бухте Капсель Республики Крым продолжает работу арт-кластер «Таврида» – уникальная культурно-просветительская площадка, где эксперты из разных областей творческих индустрий и креативной экономики бесплатно делятся своими знаниями и опытом с молодыми людьми.

Здесь гости площадки, включая представителей Мурманской области, уже посетили пять образовательных заездов, где ребята обучались основам современного изобразительного искусства, пробовали себя в создании документального кино, написании музыки, знакомились с индустрией моды и многими другими современными направлениями.

Впереди участников ждут ещё два заезда, куда также отправятся делегации из нашего региона: «Таланты Юга России», который пройдёт с 5 по 11 сентября; «Нас не отменишь», ждущий своих гостей с 17 по 23 сентября.

Артшколы уже готовят образовательные лекции, воркшопы, коммуникативные тренинги, пленэры и мастер классы по совершенно разным направлениям: хореография, архитектура, дизайн, ювелирное и часовое искусство, культурный менеджмент и космецевтика (направление, сформированное на стыке косметологии и фармакологии. – Ред.).

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Росмолодёжи.

Фото (арт-кластер «Таврида»): https://gov-murman.ru