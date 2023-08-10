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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.23 16:30

Молодые северяне встретятся с министром Мурманской области Алёной Кузнецовой

14 августа в 18.00 состоится встреча молодёжи с министром государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёной Кузнецовой в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог».

Проект познакомит молодёжь и студентов с государственной и муниципальной службой через встречи с руководителями исполнительных органов и органов местного самоуправления, а также с помощью решения кейсов в рамках стратегических сессий.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, встреча с Алёной Александровной станет первой из серии мероприятий проекта и пройдёт в Ресурсном центре развития добровольчества и поддержки молодёжных движений по адресу: Мурманск, ул. Книповича, 19а.

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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