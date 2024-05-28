Молодые северяне выступают с инициативами

В региональном парламенте 27 мая прошёл День открытых дверей с участием представителей Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе и образовательных организаций. Мероприятие состоялось в рамках программы, посвященной 30-летию областной Думы.

Собравшихся в большом зале заседаний регионального парламента приветствовала председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова. Она подробно рассказала ребятам о деятельности Думы, как законодательного и представительного органа государственной власти, этапах принятия законов.

О работе Молодёжного парламента говорил его председатель Павел Хлопонин, который особо отметил активное участие молодых парламентариев в молодежных проектах, мероприятиях и обсуждении законопроектов.

Инициативы молодёжи по наиболее важным, на их взгляд, вопросам прозвучали и в этот день на дискуссионной площадке. Все они были озвучены учащимися и студентами образовательных организаций.

Например, выступление Алисы Курмаевой было посвящено мерам поддержки многодетных семей.

Софья Асланская заострила внимание на вопросе о процентных надбавках к денежному довольствию сотрудников органов внутренних дел, проходящих службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Илья Либерман озвучил основные проблемы в трудоустройстве выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования в рамках программы «Профессионалитет».

– Все предложения мы обобщим и проанализируем, - подчеркнула Лариса Круглова и поблагодарила молодых северян за активную жизненную позицию. В завершение – ознакомительная экскурсия по Думе и общее фото на память.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a53/yqhjf6wkk2vycrfjhrspfcl42o82j1em.JPG