Молодые северяне завоевали две серебряные медали на Первых молодёжных арктических дельфийских играх

Об этом на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, знаковыми достижениями на творческих соревнованиях в Республике Коми отличились заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Коллектив занял второе место в номинации «Народный танец». Ещё одно «серебро» завоевал ученик Центра детского и юношеского творчества города Ковдора Сергей Покрамович в номинации «Эстрадный вокал». Специальный приз получила ученица мурманской Детской школы искусств №4 Ульяна Коляда за создание ярких сценических образов.

«Мы очень гордимся нашими ребятами! То, что в регионе очень много талантов ещё раз убедился на встрече с заполярной молодежью, которую провел в эту субботу», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263745%2Fwall-139605315_20742