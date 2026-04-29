Молодые специалисты ААНИИ на атомном ледоколе «Урал» отправились в обучающую экспедицию

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института принимают участие в IV научно-экспериментальной и обучающей экспедиции «ЛЕД-СМП». В ходе рейса молодые специалисты под руководством заведующей лаборатории изучения ледового плавания ААНИИ Алексеевой Татьяны выполняют стандартные специальные судовые ледовые наблюдения и разрабатывают новые методики получения и анализа данных.

Рейс стартовал 16 апреля в Дудинке на атомном ледоколе «Урал», а через два дня участники пересели на ледокол «Сибирь», который в настоящее время направляется к мысу Желания. Экспедиции на борту атомных ледоколов в юго-западной части Карского моря, в районе интенсивного круглогодичного плавания, позволяют получить уникальные данные о ледяном покрове как о среде судоходства.

«Мы не просто наблюдаем за морским льдом с борта судна по стандартной методике ледовых наблюдений, а каждый год ставим перед собой новую научную и практическую задачу. В этом году мы фокусируемся на отработке передачи оперативной информации с борта судна нашим прогнозистам. В ААНИИ на базе отдела ледового режима и прогнозов на время экспедиции создана научно-оперативная группа. Она ежедневно отслеживает ледовую обстановку по маршруту движения ледокола и составляет прогнозы условий ледового плавания с различной заблаговременностью. Выделяются так называемые «зоны интереса», то есть районы, в которых ожидается повышенная динамика ледяного покрова. Наша задача – оперативно обработать и проанализировать все полученные в «зоне интереса» данные и своевременно отправить их в институт для валидации прогноза. На борту ледокола мы отмечаем наиболее интересные с точки зрения судоходства изменения в ледяном покрове по данным визуальных наблюдений, по данным судового телевизионного комплекса СТК и по изображениям судового радара. Такая информация дополняет и уточняет наше представление о текущих ледовых условиях, которые мы получаем в институте по спутниковым снимкам», - сообщает с борта ледокола начальник экспедиции.

Практический опыт трудно переоценить. Сложно составить ледовый прогноз, не имея никакого представления о реальных условиях на трассе и о тактике ледового плавания. Такие знания нужно закладывать молодым сотрудникам ещё в начале их научного и научно-оперативного пути, на что и нацелены экспедиции ААНИИ «ЛЕД-СМП».

