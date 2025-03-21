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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.25 14:00

Молодые специалисты России получили более 100 млн приглашений на работу за последний год

По данным аналитиков hh.ru, за 2024 год российские работодатели направили соискателям 209,5 млн приглашений на различные вакансии – это на 74% больше, чем в 2023 году. При это само по себе количество вакансий год к году увеличилось в среднем на 19%.

Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали более 209 млн приглашений на вакансии, которые работодатели отправили соискателям за 2024 год, и выяснили соискатели какого возраста пользуются наибольшим спросом на российском рынке труда.

По данным аналитиков hh.ru, за 2024 год российские работодатели направили соискателям 209,5 млн приглашений на различные вакансии – это на 74% больше, чем в 2023 году. При это само по себе количество вакансий год к году увеличилось в среднем на 19%.

В разрезе разных возрастов аналитика hh.ru показывает, что количество приглашений, полученных подростками (14-18 лет), составило 8 млн – рост год к году всего на 33%. Количество приглашений на вакансии, отправленных молодым соискателям в возрасте от 19 до 30 лет, по сравнению с 2023 годом выросло на 68% и составило 102,2 млн.

«Это говорит о том, что выросла не только потребность компаний в кадрах, но и их активность на рынке труда, связанная непосредственно с привлечением соискателей. Если в 2023 году на одно резюме приходилось в среднем по 3,4 приглашения от работодателей, то в 2024 году – уже по 5,6. Людей на рынке труда не становится больше, и конкуренция за сотрудников нарастает. Компании начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали всё чаще звать как молодых, так и возрастных кандидатов», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

При этом и сама российская молодёжь активно интересуется рынком труда. Так, по данным hh.ru, молодежь из Москвы, Петербурга и других городов-миллионников в возрасте 14-25 лет рано включается в работу и к 25 годам уже успевает сменить до 3 мест работы. Средний возраст начала работы – 17 лет. Но если подростков 14-17 лет в первую очередь интересует финансовая сторона, то молодежь постарше (18-25 лет) – опыт, который поможет им найти хорошую работу после завершения учёбы. К 18 годам уже каждый второй подросток имеет опыт подработки. В среднем 63% молодых людей от 14 до 24 лет имеют опыт подработки.

В топ профессий, в которых заняты молодые люди, входят как продавцы-кассиры, официанты, курьеры, промоутеры, так и программисты, менеджеры, репетиторы и преподаватели и др. Молодые специалисты готовы начинать подрабатывать с позиций синих воротничков (рабочих специальностей). Зачастую выбирают частичная занятость, так как это удобно во время учебы. В этой связи, особенно важно отметить значимость инициатив, направленных на поддержку и развитие молодых специалистов.

IX Международный форум труда, который пройдёт в Петербурге 2-4 апреля 2025 года, станет площадкой для обсуждения этих вопросов, а также для признания и продвижения лучших практик в области управления персоналом. В рамках форума пройдёт конкурс «HR-бренд», задача которого выявить и отметить наградой наиболее успешные компании, формирующие привлекательный образ работодателя. Особое внимание конкурса в этом году будет уделено программе поддержки молодёжи и номинации «Ответственное трудоустройство подростков», организованной под эгидой Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка и посвященной успешным практикам привлечения и развития молодёжи, а также созданию благоприятных условий труда для подростков.

«Сегодняшние подростки — завтрашние профессионалы. И важно сопровождать ребят на их пути к работе мечты. Для этого институт уполномоченных по правам ребёнка помогает внедрять в регионах стандарт ответственного трудоустройства, проводит профориентационные встречи, сотрудничает с бизнесом, тесно работает с рекрутинговым порталом hh.ru. И наша номинация в конкурсе HR-бренд на Форуме Труда — возможность отметить лучших работодателей, тиражировать их проекты по работе с несовершеннолетними, делать безопаснее и полезнее процесс подростковой занятости.

В этой сфере высокая потребность в исследованиях, доказательном, экспертном подходе. В рамках Форума Труда вместе с hh.ru и Центром прикладной социологии СПбГУ проведём дискуссию ведущих экспертов HR-сферы на тему: «Кадровый потенциал России:  кто составляет реальный рынок молодых соискателей?». Приглашаем всех к участию», — заявила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

При этом работа с молодёжью – тренд не только на 2025 год, но и на ближайшие годы. Так, по данным hh.ru каждая пятая компания (20%) отмечает, что инвестирует в работу с начинающими специалистами и стала чаще нанимать молодёжь. Такую тактику найма выбирает почти каждый третий работодатель с численностью штата от 100 до 500 сотрудников (28%) и каждая четвертая компания с командой более 1000 сотрудников (23%). Также 17% работодателей заявили, что за последние три года чаще всего принимали на работу молодых специалистов (в возрасте 18-25 лет, то есть, рождённых с 1999-го по 2006 годы).

«Вопрос развития и удержания молодых работников – один из самых острых для текущего рынка труда, бизнеса и государства. Сегодня типичный портрет уходящего сотрудника — это молодой, амбициозный специалист, который четко знает, чего хочет. Для него важны не только деньги, но и перспектива роста и комфортная рабочая среда. Иногда увольняются люди, достигшие потолка в компании, которые больше не видят для себя точки роста. Бывает, что причиной становится разрыв ценностей с работодателем или выгорание.

Мотивация всегда глубоко личная: кто-то ищет стабильности, кто-то — свободы, а кто-то просто хочет справедливую оплату за свои усилия. Самые активные переходы происходят в конкурентных отраслях, где компании готовы бороться за лучших специалистов. И это нормально — это область развития как для сотрудников, так и для бизнеса. В данном случае эксперты hh.ru будут активно обсуждать вопросы развития и удержания молодых специалистов в рамках IX Международного форума труда, который пройдёт в Петербурге в апреле 2025 года», - отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

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