Молодые специалисты стали чаще рассматривать стажировки как первый шаг к трудоустройству

2 из 3 работодателей принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт.

Большинство компаний открыто для стажеров: сейчас 2 из 3 работодателей принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 29% имеют чётко разработанные программы, у 38% пока нет системного подхода.

За год число компаний, предлагающих стажировки, практически не изменилось. Каждый второй работодатель (51%), сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Ещё 20% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 25% ограничиваются джоб-оферами только для самых выдающихся кандидатов.

В ходе опроса россиян в возрасте до 27 лет с опытом стажировок, выяснилось, что 66% из них получили работу в компании, где прошли стажировку (+8 п.п. к 2024 году), ещё 14% отказались от предложения работодателя трудоустроиться в штат.

Ожидания от стажировок у молодёжи меняется: большинство (66%) по-прежнему рассматривают стажировки преимущественно как способ получения практического опыта, тем не менее, доля тех, кто целенаправленно ищет через стажировку постоянное место работы, выросла за год с 12% до 16%.

Время проведения опроса: 21 апреля — 21 мая 2025 года.