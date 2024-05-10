Молодые специалисты стали чаще рассматривать стажировки как возможность определиться с профессией

2 из 3 компаний принимают молодых специалистов на стажировки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт.

68% работодателей принимают на стажировки молодых специалистов: у 27% разработаны специальные программы, у 41% — пока нет утвержденной концепции стажировок.

Каждый второй представитель компаний, где принимаются стажёры, утверждает, что трудоустройство по итогам стажировки предлагается большинству молодых специалистов. Ещё в 16% предприятий и организаций джоб-офер делают менее чем в половине случаев. В 27% компаний — лишь особо отличившимся стажёрам.

Опрос россиян до 27 лет, имеющих опыт стажировок, показал, что трудоустройство после завершения стажировки случается часто: 58% получили работу, еще 19% имели все шансы, но отклонили офер.

Молодёжь стала чаще рассматривать стажировки как возможность определиться с профессией, узнать все её плюсы и минусы (15% сегодня против 11% в прошлом году). Но основная цель для большинства по-прежнему — получение практического опыта работы (68%).

Время проведения опроса: 12 апреля — 6 мая 2024 года.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254757%2Fwall-149919532_3811