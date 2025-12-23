Молодые специалисты выбирают Мурманскую область: уже 850 человек переехали в регион с проектом «Курс на Север»

Программа «Курс на Север», реализуемая в Мурманской области, показала рекордные результаты по итогам 2025 года. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о реализации мероприятий проекта вчера на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Александра Кондаурова. Напомним, программа кадрового сопровождения «Курс на Север» была разработана в 2023 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!».

«Курс на Север» предлагает каждому участнику проекта комфортный переезд от момента подачи заявки для участия в проекте до момента выхода на работу. Сотрудники проекта помогают с трудоустройством, в том числе членам семьи, встречают в аэропорту, помогают устроить ребенка в детский сад или школу и предоставляют персонального куратора для решения всех вопросов, связанных с переездом», – подчеркнула Александра Кондаурова.

Как рассказала вице-губернатор, в текущем году по «Курсу на Север» в Кольское Заполярье переехали 469 человек, а за все время действия – 850 человек из 76 регионов России и четырёх зарубежных стран. Участники проекта проживают и работают во всех муниципальных образованиях региона. Растёт доля молодых специалистов, средний возраст участников в 2025 году — 31 год. Важно, что участники переезжают целыми семьями: благодаря «Курсу на Север» регион стал богаче более чем на 230 детей, причём больше половины из них переехали именно в 2025 году. Интерес к программе и региону стремительно растет. За последние пять месяцев 2025 года количество заявок на переезд увеличилось в два раза, а декабрь стал рекордным – 240 обращений. Среди новых жителей региона – врачи, педагоги, горняки, ученые, IT- и PR-специалисты, государственные служащие, архитекторы.

«Команда проекта выстроила эффективную работу с предприятиями – уже заключено 148 соглашений. Мы помогаем друг другу: проект оперативно получает свежие вакансии, а предприятия – резюме соискателей», – подчеркнула Александра Кондаурова и призвала организации Мурманской области активно заключать соглашения с проектом «Курс на Север».

Важным вектором развития проекта стала работа с молодёжью. В 2025 году более 1500 студентов ведущих вузов страны узнали о карьерных возможностях в Заполярье. Около 700 человек рассматривают Мурманскую область как место для прохождения практики – своеобразного «тест-драйва» работодателя и региона. Уже прошли такую стажировку в текущем году 95 студентов. С лета 2025 года в партнёрстве с проектом «Звезда Севера» программа помогает трудоустраивать жен военнослужащих, прибывающих служить в регионе. Благодаря этому 16 женщин уже нашли работу по душе.

«Проект начал активно сотрудничать с туристическим сообществом. Мы даем возможность жить там, где другие мечтают отдыхать. Считаем, что каждый турист, который приехал и влюбился в наш регион, может стать его постоянным жителем», – подчеркнула Александра Кондаурова.

Вице-губернатор представила также годовые итоги региональной программы амбассадоров «Вернусь с друзьями», реализуемой по губернаторскому плану «На Севере — Жить!». В рамках программы 40 студентов со всей страны на протяжении 8 месяцев рассказывали о стажировках, практиках и карьере в Мурманской области. По итогам этой работы получено 200 заявок от студентов на прохождение практики и трудоустройство в регионе. В декабре 14 лучших амбассадоров провели три дня в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559552/#&gid=1&pid=1