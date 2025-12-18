Молодые учёные МАУ стали победителями конкурса проектов фундаментальных и поисковых научных исследований

Коллектив молодых учёных МАУ стал победителем конкурса 2025 года на получение грантов Российского научного фонда (РНФ) « Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» приоритетного направления деятельности Российского научного фонда «Поддержка проведения научных исследований и развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенных областях науки».

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2026 – 2027 годах. Размер гранта РНФ составляет 1,5 миллиона рублей ежегодно.

Проект «Создание и изучение пищевых эмульсий на основе рыбьего жира с использованием технологии комплексной коацервации для производства обогащенных колбасных изделий» направлен на разработку эффективных методов повышения качества и пользы колбасных изделий путем введения функционального ингредиента - рыбьего жира, инкапсулированного в форме прямой эмульсии, стабилизированной комплексными коацерватами рыбного желатина с морскими полисахаридами.

Руководитель проекта – Дарья Колотова, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Химия и технология морских биоресурсов». В команду проекта также входят сотрудники лаборатории – Андрей Глухарев, кандидат технических наук, научный сотрудник, и Светлана Воропаева, младший научный сотрудник.

Проект позволит расширить фундаментальные знания о механизмах взаимодействия белков и полисахаридов, стабилизации эмульсий, способствуя тем самым развитию перспективных направлений пищевой науки.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в текущем году на конкурс поступило около 5 тысяч заявок. По результатам экспертизы поддержку получили 1154 проекта.

Напомним, молодёжную научно-исследовательскую лабораторию «Химия и технология морских биоресурсов» открыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис 25 января 2025 года, в День студента. Основная задача нового научного центра - разработка и усовершенствование технологий переработки морских биоресурсов, что особенно актуально для арктических территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558898/#&gid=1&pid=2