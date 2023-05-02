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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.23 11:30

Молодые учёные внесены в перечень приоритетных категорий программы «Свой дом в Арктике»

Программа «Свой дом в Арктике» постоянно меняется исходя из запросов жителей Мурманской области. Так, Правительством Мурманской области принято новое постановление, утверждающее ряд изменений, внесенных в данную программу. Основным из них является внесение молодых учёных в перечень приоритетных категорий, которые могут рассчитывать на единовременную выплату в 1,5 миллиона рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта.   

Также для того, чтобы на выплату могли претендовать молодые специалисты из других сфер экономики, из перечня требований исключается необходимость непрерывного трёхлетнего трудового стажа.  

Несколько нововведений касаются сроков. Так, увеличиваются сроки, в которые граждане обязаны зарегистрировать право собственности: до трёх лет для строительства дома и до полутора лет – на домокомплекты. Ещё одно изменение касается сроков предоставления сертификата в банк-агент - три месяца со дня получения.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области,  для участников программы, получивших сертификаты до внесения этих изменений, предусмотрено, что предъявить сертификаты им необходимо в течение трех месяцев с даты вступления в законную силу настоящего постановления.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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