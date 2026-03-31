Молодые волонтёры представили свои проекты на конкурсе «Доброволец Мурманска 2026»

В молодёжном пространстве «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи МАУ МП «Молодёжь51» состоялась презентация результатов деятельности участников городского конкурса «Доброволец Мурманска 2026».

Мероприятие стало ключевым этапом конкурса, направленного на популяризацию добровольчества среди молодежи и определение лучших общественно значимых инициатив в заполярной столице. Организатором выступил Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Молодёжь51».

Участники представили жюри итоги своей работы за период с апреля 2025 года по март 2026 года, а также результаты социальных акций, реализованных в ходе конкурса. Очный этап прошёл в трёх номинациях: индивидуальное участие (14–17 лет и 18–35 лет), а также командное волонтёрство.

В состав экспертной комиссии вошли представители органов власти и лидеры общественных движений: Юлия Алехина, главный специалист отдела по делам молодёжи администрации города Мурманска; Павел Петрин, и.о. председателя регионального отделения движения «Экосистема»; Александра Лебедева, координатор корпоративного волонтёрства ФГУП «Атомфлот»; Александр Суняев, представитель движения «Друзья окружающего мира»; Любовь Умнова, председатель МОД «Сияние Гольфстрима».

Как отмечает администрация города Мурманска, поддержка волонтёрских инициатив остаётся одним из приоритетных направлений молодёжной политики города. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 10 апреля в Центре культурного досуга «Дом молодёжи» МАУ МП «Молодёжь51».

