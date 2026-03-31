1 апреля стартует приём заявок на ежегодный областной конкурс «Предприниматель года»
Молодые волонтёры представили свои проекты на конкурсе «Доброволец Мурманска 2026»

В молодёжном пространстве «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи МАУ МП «Молодёжь51» состоялась презентация результатов деятельности участников городского конкурса «Доброволец Мурманска 2026».

Мероприятие стало ключевым этапом конкурса, направленного на популяризацию добровольчества среди молодежи и определение лучших общественно значимых инициатив в заполярной столице. Организатором выступил Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Молодёжь51».

Участники представили жюри итоги своей работы за период с апреля 2025 года по март 2026 года, а также результаты социальных акций, реализованных в ходе конкурса. Очный этап прошёл в трёх номинациях: индивидуальное участие (14–17 лет и 18–35 лет), а также командное волонтёрство.

В состав экспертной комиссии вошли представители органов власти и лидеры общественных движений: Юлия Алехина, главный специалист отдела по делам молодёжи администрации города Мурманска; Павел Петрин, и.о. председателя регионального отделения движения «Экосистема»; Александра Лебедева, координатор корпоративного волонтёрства ФГУП «Атомфлот»; Александр Суняев, представитель движения «Друзья окружающего мира»; Любовь Умнова, председатель МОД «Сияние Гольфстрима».

Как отмечает администрация города Мурманска, поддержка волонтёрских инициатив остаётся одним из приоритетных направлений молодёжной политики города. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 10 апреля в Центре культурного досуга «Дом молодёжи» МАУ МП «Молодёжь51».

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32155&page=1

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях региона составляет 22 млн рублей-PRO Валюту (16+)Доллар слабо дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
