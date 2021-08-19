Молодые жители СЗФО всё меньше хотят быть ИП и всё больше готовы к переезду заграницу ради работы

Служба исследований hh.ru провела опрос молодых жителей СЗФО и выяснила их отношение к работе в среде частного предпринимательства и где они хотели бы работать и вести бизнес – в России или заграницей.

За последние годы доля молодых соискателей, работающих или желающих работать в качестве частного предпринимателя в СЗФО, постепенно сокращается: с 18% в 2019 году до 15% в 2021. Но при этом также уменьшилась доля тех, кто готов работать по найму в коммерческой организации с 38% в 2019 до 33% в 2021. Интересно, что в Петербурге доля таких желающих наоборот выросла с 32% до 50% за эти же годы. А вот число тех, кто хочет работать в СЗФО в некоммерческих организациях, становится чуть больше - с 3% до 4% за 2 года.

Надо отметить и то, что лишь 12% жителей СЗФО предпочли бы работать в российской компании, в противовес им 42% предпочли бы российское подразделение зарубежной компании. Ещё 93% выразили абсолютную готовность переехать за границу, если бы им предложили перевестись в зарубежный офис компании-работодателя.

Между тем на вопрос: «Где вы бы предпочли вести свой бизнес?», - 33% ответили, что выбрали бы Россию, в другой стране открыли бы своё дело 28% молодых жителей СЗФО, ещё 22% всё равно, где заниматься предпринимательством.