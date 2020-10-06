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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.20 16:10

Молодых поэтов и писателей региона приглашают поучаствовать в литературном фестивале «Капитан Грэй»

Литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй» пройдет в Мурманске с 16 по 18 октября на базе Мурманской областной научной библиотеки. До 11 октября открыт приём заявок на участие.

В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы, семинары и лектории. В связи с противоэпидемическими ограничениями часть мероприятий пройдёт в режиме онлайн.

Среди экспертов фестиваля – поэт, автор исполнитель и организатор форума «Осиянное слово» Алексей Витаков, зампредседателя Союза писателей России по международным вопросам, переводчик, организатор международных фестивалей, составитель антологий Сергей Гловюк, поэт и эксперт по современной поэзии Лев Колбачев и другие специалисты в области современной прозы и поэзии.

Как сообщает региональное Министерство культуры,  победители получат рекомендации для участия во Всероссийском литературном форуме имени Н.С. Гумилева «Осиянное слово». По итогам фестиваля будет издан альманах с работами участников.

Подробная информация размещена на сайте и в группе форума-фестиваля «Капитан Грэй».

Фестиваль-форум проводится апатитской некоммерческой организацией содействия развитию в сфере культурно-досуговой деятельности «Пульс» при поддержке министерства культуры Мурманской области, а также регионального отделения Союза писателей России и Мурманской областной научной библиотеки.

В этом году фестиваль получил грантовую поддержку регионального Миникульта.

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Последние комментарии

Zviygincew
06.10.20 19:50
Феноменально! Брависимо! Прекрасная конструкция, украшающая Териберку - обглоданные киты зарылись в землю от стыда.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова), зам. директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
06.10.20 14:59
Зам. Председателя Совета депутатов, член "Единой России" Белошеев, помимо патриотической работы НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, заниматься и проблемами горожан, а не ТОЛЬКО ПОКАЗУХОЙ, которой Вы занимаетесь уже на прот
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Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
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