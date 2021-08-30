Молодых поэтов и прозаиков приглашают на крупнейший литературный фестиваль Заполярья

Открытый межрегиональный молодежный литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй», проходящий в Мурманске, начинает прием заявок на участие. На мероприятие приглашаются все желающие начинающие авторы независимо от места проживания.

Фестиваль пройдёт в Мурманске с 8 по 10 октября 2021 года. Это крупнейшее на Северо-Западе литературное мероприятие, где проходит профессиональное обучение начинающих прозаиков, поэтов и авторов-исполнителей. Экспертами выступают известные писатели и критики из Мурманской области, Москвы и других регионов. Программа фестиваля включает в себя профессиональные семинары для авторов, мастер-классы, выступления, круглые столы и многое другое. По итогам фестиваля выйдет в свет альманах с работами лучших участников. Лучшие авторы также смогут опубликоваться в российских литературных изданиях и принять участие в других литературных фестивалях в России.

Для иногородних авторов, которые не смогут приехать в Мурманск, предусмотрены онлайн-семинары. «Капитан Грэй» является партнёром Всероссийского ежегодного Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово», проходящего в Москве. Победители «Капитана Грея» получают рекомендацию на участие в финале Всероссийского форума.

Как сообщает региональное Министерство культуры, организатор фестиваля «Капитан Грэй» – Мурманское отделение Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Мурманской области и Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. В этом году фестиваль-форум «Капитан Грэй» проводится с участием средств субсидии областного правительства на реализацию программ по пропаганде ценностей, связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия.

Подробности, а также образцы заявок на участие и контактные данные размещены на сайте и в группе фестиваля «Капитан Грэй».