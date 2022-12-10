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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.22 12:00

Молодых предпринимателей Кольского Заполярья научат лидерству

В Мурманске в рамках финала конкурса «Молодой предприниматель года» состоится обучающий тренинг по развитию лидерских компетенций. Тренинг проведёт федеральный спикер и эксперт-практик Алёна Енова.

Она расскажет про свой опыт и путь предпринимателя от обычного студента до основателя и владельца нескольких успешных компаний, про сложности в бизнесе, а также о том, как нанимать и мотивировать команду, как быть лидером и как не выгорать, держа в руках одновременно несколько компаний.

На тренинге участники получат практические навыки по эмоциональному интеллекту и работе с ним, научатся анализировать поведение людей и сразу отсекать неподходящих, разберутся в типажах по методике DISC, узнают, как бороться со стрессом и выгоранием.

Мероприятие состоится 13 декабря по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Начало в 12.00. Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.

Организатор – Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. Проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Алёна Енова – предприниматель, основатель нескольких компаний, отельер-практик с более 800+ упоминаниями в прессе, телеведущая, победитель десятков региональных и федеральных конкурсов страны, основатель «Международной профессиональной академии туризма»«Школы отельеров», «ТАЙГА House», строительно-ремонтной компании, преподаватель 3-х вузов, руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и тур. жилья» по СЗФО и заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга в сфере гостеприимства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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