Молодых предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в региональном конкурсе

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области объявляет о приёме заявок на региональный конкурс «Молодой предприниматель».

К участию приглашаются яркие и амбициозные представители молодёжи региона – предприниматели и самозанятые в возрасте от 16 до 35 лет (включительно), кто зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области, хочет заявить о себе и приобрести новые деловые связи.

Конкурс проводится по трём номинациям: «Производство», «Сфера услуг», «Самозанятые».

Заявки принимаются до 25 ноября (включительно) на адрес электронной почты: info@cppmo.ru, в теме письма указать «Заявка на конкурс МП».

Условия конкурса и форма заявки доступны на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 41-07-44.

Мероприятие организовано региональным Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

Фото: https://gov-murman.ru