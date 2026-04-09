Молодых предпринимателей приглашают подать заявки на премию Росмолодёжи

Росмолодёжь объявила о начале регистрации на всероссийскую премию «Молодой предприниматель России». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Кадры» и направлено на поиск перспективных бизнес-решений, которые могут тиражироваться в регионах.

Принять участие могут предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет, чей бизнес работает не менее двух лет. Подать заявку можно самостоятельно, также сделать это может рекомендатель – выдвинуть кандидата вправе любой желающий.

В этом году организаторы расширили возможности для участников: впервые введена отдельная номинация для самозанятых — «Один в деле». Кроме того, премия охватывает ключевые сферы экономики: от промышленности и агротехнологий до креативных индустрий и туризма.

Члены жюри будут оценивать финансовые показатели, потенциал масштабирования, инновационность и вклад проектов в развитие регионов. Победителей наградят на торжественной церемонии в Москве в ноябре этого года, их ждут призы от организаторов и партнеров, медийная поддержка и помощь в выходе на федеральный уровень.

Подать заявку можно до 31 августа на сайте молодой-предприниматель.рф.

