Молодых северян приглашают стать общественными наблюдателями

Открыт приём заявок в состав Корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи на 2022 год. В преддверии Государственной итоговой аттестации школьников вуз приглашает всех заинтересованных присоединиться к кампании по мониторингу за ходом проведения ЕГЭ.

Корпус общественных наблюдателей – это всероссийское волонтёрское движение, участниками которого являются молодые граждане РФ старше 18 лет. Отбор федеральных общественных наблюдателей и онлайн наблюдателей проводит Российский Союз Молодёжи.

21 февраля на базе Мурманского арктического государственного университета пройдет встреча регионального координатора Корпуса Екатерины Диденко со студентами, желающими стать наблюдателями. Участники получат подробную инструкцию и смогут задать интересующие вопросы, узнают о преимуществах участия в добровольной общественной деятельности, а также рассмотрят форматы проведения мониторинга образовательных процедур.

В прошлом году в числе наблюдателей на пункты приёма ЕГЭ по всей России вышли более 7,5 тысячи молодых людей, было выявлено порядка 2 тысяч нарушений. Подобная деятельность позволяет выпускникам школ сдавать экзамены честно и в равных условиях.

В этом году, как и в прошлом, РСМ совместно с Рособрнадзором организует работу во всех 85 регионах страны. Будут действовать федеральные общественные наблюдатели, работать ситуационно-информационные центры с онлайн-наблюдателями и федеральные эксперты.

Студенты МАГУ не первый год принимают активное участие в государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам: присутствуют на самих экзаменах или в ситуационно-информационном центре на базе университета и оценивают соблюдение установленных правил.

Чтобы стать наблюдателем, каждый участник проходит специальное обучение, после которого ему может быть присвоен статус федерального или регионального общественного наблюдателя.

Подробную информацию можно получить в группе Корпуса общественных наблюдателей РСМ Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440274/#&gid=1&pid=1