Мурманская область. Арктика (16+)18.05.25 16:00
Молодых северян приглашают вступить в Молодёжный совет по культуре Мурманской области
Министерство культуры Мурманской области объявляет набор активных молодых людей в возрасте 18-35 лет в Молодёжный общественный совет.
Кто может войти в состав:
- представители творческих коллективов и молодёжных объединений;
- специалисты сферы культуры и искусства;
- авторы социокультурных проектов.
Участие в совете даёт возможность влиять на развитие культурной политики региона, взаимодействовать с экспертами и участвовать в ключевых мероприятиях Министерства культуры Мурманской области.
Приём документов продлится до 28 мая 2025 года (включительно). Кандидатам необходимо предоставить анкету, копии документов, фотографию и дополнительные материалы.
Подробная информация, контакты и формы документов доступны на официальном сайте регионального Министерства культуры.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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