Молодым дарованиям России: более 900 северян стали участниками мастер-классов образовательного центра Юрия Башмета

Завершился осенне-зимний цикл мастер-классов в рамках работы образовательного центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» в Мурманской области.

На протяжении всего года на базе учреждений культуры проходили профессиональные и творческие встречи с музыкально одаренными детьми региона, на которых своим мастерством делились выдающиеся отечественные деятели искусства.

В осенней серии, завершившейся в ноябре, перенять уникальный опыт лучших музыкантов и педагогов страны удалось 20 студентам и 16 преподавателям Мурманского колледжа искусств, а также 43 учащимся детских школ искусств и детских музыкальных школ Кольского Заполярья. Мастер-классы посетили ребята из Апатитов, Заозерска, Заполярного, Мурманска, Гаджиево, Кильдинстроя, Кировска, Ковдора, Колы, Полярного, Североморска и Североморска-3, Снежногорска и Спутника. Занятия для юных талантов провели художественный руководитель Духовой Академии, ведущий валторнист оркестра Мариинского театра Леонид Воронцов, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Рувим Островский, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Олег Гулевский и доцент Академии хорового искусства Наталья Попова. Встречи прошли на базе Мурманской областной филармонии и Мурманского колледжа искусств.

Образовательный центр Юрия Башмета продолжил свою работу и в декабре. В Детской музыкальной школе Кандалакши с юными северными дарованиями мастерством поделилась преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Светлана Смоляр. На выездном мастер-классе представительница петербургской школы игры на альтовой домре открыла секреты работы с народным музыкальным инструментом. Мастер-классы по теории музыки в Мурманском колледже искусств провела доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Елена Двоскина. Занятия завершили цикл работы Образовательного центра Юрия Башмета в Мурманской области в 2022 году.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году в рамках работы центра Мурманскую область посетили 20 музыкантов с мировыми именами, которые провели более 40 мастер-классов для студентов, учащихся и преподавателей детских школ искусств, музыкальных школ региона и Мурманского колледжа искусств. В них приняли участие более 900 человек. Напомним, общероссийская программа реализуется в регионе в рамках соглашения Министерства культуры Мурманской области и Образовательного центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

Фото: https://gov-murman.ru