Молодым писателям Москвы и Центрального федерального округа рассказали о мурманских литературных проектах

Писателям Московской области и Центрального федерального округа представили крупные литературные проекты, проходящие в Мурманской области. Презентация проектов прошла в рамках семинара Совета молодых литераторов Союза писателей России «Посадский Экспрессъ», который прошёл в эти выходные в Сергиевом Пасаде.

Участниками и слушателями стали около 50 молодых литераторов с разных регионов, также на семинар были приглашены известные писатели и редакторы «толстых» литературных журналов, таких как «Роман-газета», «Наш современник», «Москва».

Литературные проекты Кольского Заполярья представил председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов, который был приглашен на семинар в качестве эксперта и ведущего поэтической мастерской. Участники узнали о мероприятиях, организованных мурманскими писателями и поддержанных властями региона. Это межрегиональный форум-фестиваль «Капитан Грэй», учрежденная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и Союзом писателей России Арктическая литературная премия имени В.С. Маслова, а также масштабный российско-норвежский литературный проект «Arctic Lyrics».

«Проекты, реализуемые в Мурманской области, традиционно вызвали большой интерес. Благодаря им Мурманск становится одним из крупных центров литературной жизни страны. Уверен, что в ближайшее время число их участников еще увеличится», – отметил Илья Виноградов.

Фото: https://vk.com/club210476572